В ВОЗ заявили о «шокирующем дисбалансе» с вакцинами

Глава ВОЗ Гебрейесус: шоуирующий дисбаланс, около 70% вакцин от COVID-19 ушло в 10 стран

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «шокирующим дисбалансом» ситуацию с глобальным распределением вакцин от коронавируса. Он заявил об этом во время выступления в Женеве на семинаре Сообщества развития Юга Африки (САДК), передает ТАСС.

«Всего в мире применено более 7,3 миллиарда доз вакцины, однако около 70 процентов этого количества ушло всего в 10 стран», — сказал он.

Глава ВОЗ добавил, что сейчас полностью вакцинированы почти 40 процентов жителей планеты, однако в Африке — только шесть процентов.

По его словам, увеличение производства вакцин против COVID-19 в Африке является ключевым приоритетом, для этого необходимо «устранить барьеры», препятствующие наращиванию производства. Кроме того, следует приостановить на время пандемии действие прав интеллектуальной собственности на вакцины, диагностические и терапевтические средства, заключил Гебрейесус.

Ранее представитель ВОЗ усомнился в том, что одна из мутаций коронавируса — так называемый дельта-штамм — могла самоликвидироваться, благодаря чему в Японии снизилось число зараженных. По словам собеседника, исчезновение такой разновидности вируса маловероятно, поскольку им все еще заражаются люди в других странах.

В ноябре Гебрейесус заявлял, что пандемия коронавируса продлится дольше из-за глобального неравенства в доступе к вакцинам, а также из-за непоследовательного применения мер общественного здравоохранения.