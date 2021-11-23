Иммунолог назвал главную причину новой волны коронавируса в Европе

Бельгийский иммунолог связал новую волну COVID-19 в ЕС с отказами от вакцинации

Новая волна коронавируса в странах Европейского союза (ЕС) вызвана рядом причин, главная из которых — отказ ряда граждан от вакцинации. Такое мнение высказал бельгийский иммунолог из Левенского католического университета Жан-Люк Гала, передает РИА Новости.

«Вакцинация работает очень хорошо, без нее во всей Европе уже был бы введен локдаун», — заключил эксперт. При этом, по его словам, 90 процентов госпитализированных пациентов, которые отказываются от реанимации, не сделали прививку от COVID-19. Однако среди тяжелых больных также оказываются граждане со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями.

Среди других причин новой волны коронавирусной инфекции в ЕС Гала назвал фактор времени. Он отметил, что большая часть населения вакцинировалась более полугода назад, поэтому необходимо начать ревакцинацию пожилых людей. «Мы можем прийти к ситуации, схожей с гриппом, когда вакцинация осуществляется ежегодно», — уточнил иммунолог.

Ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предрек гибель полумиллиона человек в Европе из-за COVID-19. По его словам, очередная волна коронавируса в европейских странах наблюдается из-за приближения холодов, низких показателей вакцинации в ряде стран и появления более заразных штаммов.