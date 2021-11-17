Смертность от коронавируса в Европе продолжила расти

Число жертв COVID-19 в Европе выросло на 5% за неделю, умерли более 28 тысяч граждан

Показатели смертности пациентов с коронавирусом в Европе продолжили расти. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

По информации организации, число жертв COVID-19 в европейском регионе за неделю выросло на пять процентов, а число новых случаев заражения — на восемь. Отмечается, что за этот период в странах Европы от осложнений инфекции умерли более 28 тысяч граждан.

«За неделю с 8 по 14 ноября наблюдалась тенденция к росту количества новых случаев в мире, и их число превысило 3,3 миллиона по сравнению с предыдущей неделей», — указали в ВОЗ. Таким образом, в мире число заболевших выросло на шесть процентов, а число умерших — на один. По итогам прошедшей недели на Европу приходится 64 процента всех заразившихся коронавирусом и 57 процентов летальных исходов.

Ранее в ВОЗ заявили, что Европа вновь стала эпицентром пандемии коронавируса. В последнее время на данный регион приходится половина случаев инфицирования и смерти от COVID-19 в мире. В связи с этим ряд стран задумались о вводе дополнительных ограничений для сдерживания распространения инфекции.