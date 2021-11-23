В ВОЗ усомнились в самоликвидации дельта-штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сомневается в том, что одна из мутаций коронавируса — так называемый дельта-штамм — могла самоликвидироваться, благодаря чему в Японии снизилось число зараженных. Об этом «Ленте.ру» сказал представитель организации.

По словам собеседника, исчезновение такой разновидности вируса маловероятно, поскольку им все еще заражаются люди в других странах. «Эту мутацию можно обнаружить среди еще двух миллионов генетических последовательностей [дельта-штамма, о которых известно ученым,] по всему миру», — добавили в комментарии.

В ответ на вопрос о том, что в таком случае могло привести к снижению числа заражений в Японии, собеседник «Ленты.ру» предположил: скорее всего, это произошло благодаря соблюдению мер по защите от инфекции и активной вакцинации населения.

При этом профессор Национального института генетики Японии Итуро Иноуэ считает, что заболеваемость COVID-19 в стране снизилась после того, как дельта-штамм вируса самоликвидировался. Он предположил, что данный подвид исчез из-за постоянных мутаций, которые и «сломали» его.