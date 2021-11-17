В ВОЗ назвали причины продления сроков пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса продлится дольше из-за глобального неравенства в доступе к вакцинам, а также из-за непоследовательного применения мер общественного здравоохранения. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет «Московский комсомолец».

Он отметил, что сложившаяся ситуация предоставляет коронавирусной инфекции больше пространства для мутации и распространения. Глава ВОЗ также добавил, что сердцевиной текущей пандемии COVID-19 стал кризис солидарности, который усугубили фундаментальные недостатки в глобальной архитектуре здравоохранения. В частности, Гебрейесус отметил сложное, фрагментарное управление и недостаточное финансирование.

Ранее Гебрейесус заявил, что «пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить». По его словам, мир имеет «все необходимые инструменты» для победы над пандемией, в том числе в сфере общественного здравоохранения и медицины. «Однако мир не использовал эти инструменты хорошо», — отметил Гебрейесус. Он напомнил об объявленной ранее ВОЗ цели: вакцинировать от COVID-19 не менее 40 процентов населения каждой страны к концу 2021 года.