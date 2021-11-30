Путин усомнился в темпах восстановления мировой экономики из-за омикрон-штамма

Темпы восстановления мировой экономики оказались под вопросом из-за волны заболеваемости, вызванной омикрон-штаммом коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Его цитирует РИА Новости.

Глава государства сказал, что пандемия COVID-19 оказывает большое влияние на инвестиционные, деловые, кооперационные связи и всю глобальную экономику. «Отмечу что, она — экономика — постепенно восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом. И причина всем хорошо известна — это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса», — добавил он.

Ранее в ноябре Путин не исключил новых мер поддержки граждан, исходя из имеющихся возможностей. Президент также напомнил о ранее принятых мерах социальной поддержки граждан с небольшими доходами, в том числе о единовременных выплатах пенсионерам и семьям с детьми школьного возраста.

Новейший штамм COVID-19 B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке. По данным Всемирной организации здравоохранения, он может затронуть большее число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами, а существующие вакцины могут оказаться неэффективными.