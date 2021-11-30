Трансгендерная певица попозировала для Vogue в откровенном наряде

Редакторы мексиканской версии модного журнала Vogue поместили на обложку трансгендерную певицу в откровенном наряде и порадовали пользователей сети. Фотографии появились на странице издания в Instragram.

На размещенных в сети кадрах Алехандра Герси (Alejandra Ghersi), более известная как Арка (Arca), попозировала в нескольких образах. Так, на первом снимке знаменитость снялась в черном наряде, состоящем из кружевного нижнего белья, кожаного корсета с ремнями и металлическими карабинами и подвязки на ногу из перьев.

Крооме того, звезду запечатлели в образе героини картины художника Леонардо да Винчи Мона Лизы. Исполнительницу засняли в деревянной картинной раме. Она была одета в черное платье с глубоким декольте и серебристые ботфорты на высокой платформе.

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Также Арку сфотографировали в черном объемном платье на фоне красной кровати с балдахином, на которой позирует еще одна модель в латексном костюме с когтями, рогами и хвостом. Под ногами у Арки расположена бело-серая змея. В таких же декорациях Герси попозировала в белом атласном костюме с длинными лентами и белых ботфортах на высокой платформе.

Пользователи сети оценили внешний вид певицы в комментариях под фото. «Арка, ты прекрасна! Я безмерно рада видеть тебя на обложке Vogue, это невероятно», «Богиня!», «Ты даже не представляешь, как я ждала увидеть тебя на обложке», «Боже мой, великолепна!», «Я люблю тебя, моя инопланетная королева», — писали они.

В августе Vogue впервые снял для обложки трансгендера ради борьбы со стандартами красоты. На размещенном кадре манекенщицы позируют в офисе журнала напротив работника, который редактирует один из вариантов сентябрьского первого разворота. Известно, что в съемке приняли участие восемь моделей, среди которых оказались трансгендер Ариэль Николсон (Ariel Nicholson), а также плюс-сайз-манекенщицы Юми Ню (Yumi Nu) и Прешес Ли (Precious Lee).