Стартовал восьмой раунд конкурса необычных народных арт-объектов России

Названы участники восьмого раунда всероссийского конкурса самых необычных народных арт-объектов страны «Туту Арт», который стартовал 30 ноября. Об этом говорится в пресс-релизе онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В очередном этапе за победу сразятся девять объектов из девяти регионов страны — Кукольный замок из Новосибирска, замок из арматуры в Омской области, комар-хранитель Сибири из Ноябрьска, расцелованный трон из Ханты-Мансийска, пикап из старого ГАЗ-52 из Тюмени, удачливый носорог из Сыктывкара, кипящий котел пустовары из деревни Устье, Ненецкий автономный округ, баня-корабль из Кемерово и нарисованные жильцы из Томска. Голосование продлится до 6 декабря на официальном сайте.

Всего в соревновании участвуют 85 необычных арт-объектов, по одному от каждого региона России. Их разделили на 10 раундов по восемь и девять участников в каждом. Победителя конкурса объявят 24 января 2022 года.

Отмечается, что это уже не первый ежегодный конкурс, который проводит «Туту.ру». В 2018 и 2019 годах в рамках народного голосования россияне выбрали населенный пункт с самым веселым названием, а в прошлом году была составлена энциклопедия из 100 самых необычных памятников страны с их 3D-моделями.

Ранее в ноябре был объявлен финалист шестого раунда всероссийского конкурса самых необычных арт-объектов страны «Туту Арт» — им стал мамонт из железа в Магадане. Скульптура набрала 50 процентов голосов пользователей сети, на втором месте оказалось Царство мягких игрушек в Сахалинской области (12,9 процента), на третьем — Собор Василия Блаженного и Кремль на даче в Хабаровске (12,4 процента голосов).