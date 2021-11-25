Мамонт из железа вышел в финал самых необычных народных арт-объектов России

Мамонт из железа из Магадана стал шестым финалистом конкурса самых необычных арт-объектов

Назван шестой финалист всероссийского конкурса самых необычных арт-объектов страны «Туту Арт» — им стал мамонт из железа в Магадане. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, скульптура вышла в финал соревнований, набрав 50 процентов голосов пользователей сети. На втором месте разместилось Царство мягких игрушек в Сахалинской области, за которое отдали голос 12,9 процента человек. Третье место заняли Собор Василия Блаженного и Кремль на даче в Хабаровске (12,4 процента голосов).

Мамонт из железа будет участвовать в итоговом голосовании вместе с победителями прошлых раундов — карельскими зайцами-антивандалами, якутским космическим кораблем «Крестокрылом», деревянным самолетом из Ростовской области, парком каменного периода в Башкортостане и домом из бутылок Курской области. Победитель конкурса станет известен 24 января 2022 года.

Ранее, 23 ноября, стартовал седьмой раунд конкурса «Туту Арт». В очередном этапе за победу сразятся восемь арт-объектов из Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Кировской, Ульяновской, Пензенской, Нижегородской и Тульской областей. Проголосовать за участников можно до 29 ноября.