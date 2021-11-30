Женщина застраховала жизнь на 19 миллионов рублей и получила пулю от мужа

Замужняя женщина застраховала жизнь на $250 тыс. и умерла через два дня

В Техасе, США, замужняя женщина застраховала жизнь на 250 тысяч долларов (19 миллионов рублей) и через два дня получила от мужа пулю в голову. Об этом сообщает The Daily Beast.

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В четверг, 18 ноября, 41-летний Кристофер Коллинз позвонил в полицию и сообщил, что его жена Юаньхуа Лян написала ему СМС и сказала, что в их дом проник посторонний. После этого, по словам Коллинза, она перестала выходить на связь.

Выехавшие на вызов полицейские обнаружили в доме пары тело женщины с простреленной головой. На лицо американки была надета маска для сна и пакет. Во время обыска следователи нашли подписанный 16 ноября договор со страховой компанией, согласно которому семья убитой получит 250 тысяч долларов в случае ее смерти.

Одним из главных подозреваемых в убийстве стал Коллинз. По данным следователей, надетый на голову жертвы пакет может свидетельствовать о том, что женщину убил человек, состоявший с ней в близких отношениях — он не смог смотреть ей в лицо и решил его закрыть. Более того, следов взлома в доме пары не обнаружено. В кармане американца также нашли патрон 22-го калибра, а Лян была застрелена из малокалиберного оружия.

Судья назначил Коллинзу залог в 150 тысяч долларов и назначил повторное судебное заседание на понедельник, 29 ноября.

Ранее сообщалось, что в Венгрии мужчина бросился под поезд и лишился ног, чтобы получить страховку. Вместо денег ему дали два года тюрьмы.