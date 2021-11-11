Мужчина лишился ног ради миллионов евро и вместо денег получил два года тюрьмы

В Венгрии мужчина бросился под поезд и лишился ног, чтобы получить страховку. Вместо денег ему дали два года тюрьмы, сообщает Daily News Hungary.
В период с 2013 по 2014 год мужчина, чье имя не называется, заключил 14 договоров страхования жизни с различными страховыми компаниями. После этого он попал под поезд, получил серьезные травмы обеих ног и подвергся ампутации конечностей до колен. Компенсация за увечья должна была составить 2,8 миллиона евро (228 миллионов рублей).
В страховых компаниях сразу заподозрили неладное: их смутило, что несчастный случай произошел почти сразу после заключения договора. В свою очередь, пострадавший отрицал связь между случившимся и страховкой. По его словам, он просто последовал совету своего финансового консультанта и решил хранить сбережения не в банке, а на страховом счете.
Мужчина рассказал, что в тот день планировал ехать на одном из трех семейных автомобилей, но два из них сломались, а единственный рабочий забрала жена. Оставшись без машины, он решил воспользоваться поездом. На станции он почувствовал резкую боль в лодыжке, поскользнулся на лежащих на платформе осколках и упал на рельсы.
В ходе расследования выяснилось, что во время несчастного случая жена пострадавшего была всего в нескольких минутах ходьбы от платформы. При этом у нее имелись с собой медицинские принадлежности для обработки ран и остановки крови. Женщина утверждала, что они всегда лежат у нее в сумке, потому что ей периодически приходится использовать их во время работы.
Полиция также допросила машиниста поезда, который дважды менял показания: сначала он утверждал, что мужчина действительно упал с перрона на рельсы, а потом заявил, что тот сознательно лег под колеса.
Разбирательство продолжалось более семи лет. Суд счел, что несчастный случай был подстроен, и приговорил венгра к двум годам лишения свободы с отсрочкой на два года.
Ранее сообщалось, что житель индийского города Ахмеднагар, штат Махараштра, попытался сфальсифицировать собственную смерть от укуса кобры в надежде получить страховую выплату за свою жизнь, но был разоблачен. Жизнь мужчины была застрахована в долларовой страховой компании на пять миллионов долларов (356 миллионов рублей).