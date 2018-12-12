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Китаец застраховал жену на миллионы и утопил

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Китаец утопил свою жену в бассейне во время отпуска в Таиланде, чтобы получить миллионную компенсацию от страховой компании. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Чжан Ифань из города Тяньцзинь несколько месяцев готовился к осуществлению своего плана. Он завел на супругу несколько страховых полисов и заключил договоры на ее имя, подделав подпись. Затем Чжан отправился с женой и дочерью на курортный остров Пхукет.

Спустя несколько дней после начала отпуска он позвонил родственникам жены и заявил, что она утонула в бассейне. Отец женщины заподозрил неладное: его дочь всегда хорошо плавала. Родители подали на него в суд иск о мошенничестве, потребовали экстрадиции преступника в Китай и надеются, что он будет казнен.

Всего Чжан мог бы получить более 30 миллионов юаней страховых выплат (288,6 миллиона рублей).

На допросе Чжан признал свою вину. Он заявил, что избил супругу, а затем держал ее голову под водой, чтобы она не могла всплыть. Китаец объяснил, что сделал это, так как «больше не хотел с ней жить».

В июне сообщалось об убийстве американского ювелира. В полиции предполагали, что мужчину застрелил наемный убийца, которого нанял 19-летний сын жертвы ради страховых выплат в восемь миллионов долларов (532 миллиона рублей).

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