Мужчина инсценировал смерть от укуса кобры ради денег

Житель индийского города Ахмеднагар, штат Махараштра, попытался сфальсифицировать собственную смерть от укуса кобры в надежде получить страховую выплату за свою жизнь, но был разоблачен. Об этом сообщает издание DNA India.

54-летний Прабхакар Бхимаджи Вогхчор последние 20 лет прожил в США и вернулся в Индию несколько месяцев назад. Он жил в деревне Раджур, штат Махараштра. Жизнь мужчины была застрахована в долларовой страховой компании на пять миллионов долларов (347,5 миллиона рублей).

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Индиец решил инсценировать собственную смерть и получить деньги по страховке. Для этого Вогхчору потребовалась помощь подельников, которым он пообещал по 3,5 миллиона рупий (3,2 миллиона рублей). Мужчина и другие заговорщики добыли у змеелова ядовитую змею, после чего нашли нищего, похожего на Вогхчора, и убили его при помощи укуса кобры. Покойный, который на самом деле был 50-летним Навнатом Яшвантом Анапом, жил в этой же местности.

Сам Вогхчор выступил в роли своего племянника Правина и сообщил в больницу о своей «смерти». Информацию передали в полицию. Тело погибшего опознали сам Вогхчор под видом своего племянника и человек, который заявил, что живет в деревне Раджур. Они забрали труп для захоронения.

Перед выплатой страховая компания направила следователя для выяснения обстоятельств гибели мужчины. Обман вскрылся после того, как следователь выяснил, что Правин умер от COVID-19. Полиция прослушала записи телефонных звонков Вогхчора и обнаружила, что он жив. Сотрудники правоохранительных органов задержали индийца и его подельников.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина получил двойной пожизненный тюремный срок за то, что подбросил жене в постель кобру, убившую ее. Муж хотел получить приданое своей 25-летней жены.