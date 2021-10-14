Мужчина получил двойной пожизненный срок за «самый редкий способ» убийства жены

В Индии мужчина получил двойной пожизненный тюремный срок за то, что подбросил жене в постель кобру, убившую женщину, сообщает BBC News.

Преступление произошло в мае 2020 года. Сурадж Кумар хотел получить ее приданное своей 25-летней жены и подбросил ей в кровать кобру пока та спала. Выяснилось, что это была не первая его попытка избавиться от супруги. В первый раз ее удалось спасти от укуса гадюки.

Полиция начала расследование по иску родных женщины, которые были озадачены тем, что их дочь второй раз за короткий промежуток времени укусила змея. Как итог, мужчину арестовали, а затем признали виновным в убийстве. Помимо осуждения на два пожизненных срока, мужчину также обязали выплатить 500 000 рупий (478,6 тысячи рублей) штрафа. Обвинение на суде назвало такой способ убийства «самым редким из редких случаев» и требовало для обвиняемого смертной казни.

Ранее стало известно, что жительницу США Джаремию Холл (Jameria Hall) обвиняют в убийстве двоих собственных детей, с телами которых она продолжала жить в одной квартире. Соседи 28-летней американки вызвали полицию, чтобы установить причину трупного запаха, исходящего из ее квартиры. Попав в жилище, правоохранители обнаружили разлагающиеся тела детей шести и восьми лет.