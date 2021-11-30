Захарова раскритиковала немецкую дипломатию из-за Украины

Представитель МИД Захарова: немецкая дипломатия не выполнила свои обязательства по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала немецкую дипломатию за невыполнение обязательств по урегулированию кризиса на востоке Украины. Свои замечания она изложила в Telegram-канале.

Дипломата возмутил комментарий главы МИД ФРГ Хайко Мааса по поводу того, что у НАТО «открыты двери» для России, если она готова начать переговоры по деэскалации на Украине. «Надо не двери держать открытыми, одновременно направляя в них угрожающие сигналы и фонтанируя агрессией (...), а выполнять взятые на себя обязательства», — заявила Захарова.

По ее словам, Германия не смогла добиться от Киева выполнения условий Минских соглашений. Она также назвала «странным методом приглашения к совместной работе» риторику Брюсселя, который, по ее словам, одновременно предлагает переговоры и говорит о необходимости военного сдерживания России.

Ранее Мария Захарова опровергла обвинения ряда стран Европы — в частности, Франции и Германии — в адрес России, якобы отказавшейся от переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам представителя МИД, европейские страны занимаются дезинформацией в рамках неких «пиар-акций».