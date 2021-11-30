Мурашко уточнил сроки поступления вакцины для подростков в гражданский оборот

Мурашко: вакцина для подростков «Гам-КОВИД-Вак М» поступит в оборот через 15-18 дней

На данный момент в России произведены первые серии вакцины «Гам-КОВИД-Вак М» для подростков — ожидается, что она поступит в гражданский оборот через 15-18 дней. Сроки уточнил глава Минздрава страны Михаил Мурашко во время президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

По словам министра, препарат уже поступил для контроля в государственные лаборатории.

О регистрации в России вакцины от COVID-19 для подростков стало известно 24 ноября, ее второе название — «Спутник М». Согласно итогам клинических испытаний, у препарата высокая эффективность и безопасность. Вакцина создана на той же платформе, что и «Спутник V», она двухкомпонентная — интервал между прививками должен составить 21 день.

Как заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, после применения «Гам-КОВИД-Вак М» наблюдалось лишь повышение температуры тела до 37,4 градуса на следующий день после прививки.

Согласно инструкции к препарату, после вакцинации клеточный иммунитет к COVID-19 сформировался у 93,2 процента подростков.