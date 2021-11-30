Идею Лукашенко вернуть ядерное оружие в Белоруссию назвали игрой на опережение

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности разместить в стране российское ядерное оружие являются игрой на опережение, чтобы показать, что инициатива исходит именно от него. Об этом «Ленте.ру» заявил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«О такой возможности скорее должна просить Россия, а не наоборот», — сказал политолог.

Бышок назвал идею Лукашенко вернуть ядерное оружие в Белоруссию проявлением внешнеполитической стратегии страны последних лет. «Это история вообще не про ядерное оружие. Это история про продолжение многовекторной политики. Он чувствует, что ему нужно на любые действия в Польше реагировать», — сказал эксперт.

Ранее Лукашенко заявил, что предложит российскому коллеге Владимиру Путину вернуть в республику ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше. О планах переместить американские ядерные системы «восточнее», в случае если от их размещения откажется Германия, ранее заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

При этом в июле 1993 года Белоруссия официально присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), добровольно отказавшись от систем, оставшихся после распада СССР. В ответ Великобритания, Россия и США предоставили Минску гарантии безопасности, зафиксировав свои обязательства в Будапештском меморандуме. Вывод ядерного оружия с территории Белоруссии был завершен в ноябре 1996 года.