В сеть попали кадры с тысяч взломанных камер видеонаблюдения

Тысячи камер видеонаблюдения, многие из которых расположены в приватных зонах — гостиницах, массажных кабинетах, салонах, где делают интимные стрижки и депиляцию, и других подобных заведениях — оказались взломаны, а данные с них утекли в сеть. Об этом «Известиям» сообщил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

«Владельцы гостиниц, салонов красоты и прочих видов бизнеса ставят в своих помещениях камеры в целях безопасности. Часто такие камеры оказываются непосредственно в номерах или кабинетах, где проводятся интимные услуги. При этом они не всегда защищены должным образом», — пояснил специалист.

По его словам, на факт взлома косвенно указывают данные сервисов Shodan и Censys, предназначенных для поиска подключенных к интернету устройств. Кроме того, в социальных сетях и популярных мессенджерах стали появляться паблики и форумы, где злоумышленники продают доступ к взломанным камерам и видео, снятые на них.

Однако, по словам Бедерова, злоумышленники пытаются нажиться не только на желающих посмотреть взломанный контент — они также шантажируют этими материалами владельцев заведений, где устанавливаются уязвимые камеры, и самих героев видеороликов.

Ранее стало известно, что хакеры взломали электронную почту Федерального бюро расследований (ФБР), разослав с нее десятки тысяч писем. Сообщения были отправлены с учетной записи @ic.fbi.gov, в них киберпреступники предупредили о возможной кибератаке. «Срочно: злоумышленник в системе», — говорилось в теме письма.

