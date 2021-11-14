Хакеры взломали электронную почту ФБР и разослали с нее письма

Хакеры взломали электронную почту Федерального бюро расследований (ФБР), разослав с нее десятки тысяч писем. Об этом сообщает Bloomberg.

Инцидент произошел утром 13 ноября. Сообщения были отправлены с учетной записи @ic.fbi.gov, в них киберпреступники предупредили о возможной кибератаке. «Срочно: злоумышленник в системе», — говорилось в теме письма, сообщила компания The Spamhaus Project, который отслеживает спам и связанные с ним киберугрозы.

Уточняется, что ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США осведомлены о произошедшем.

В сентябре стало известно, что хакеры взломали компьютерные сети в ООН и получили компромат на сотрудников. Для кибератаки злоумышленники использовали имя пользователя и пароль сотрудника ООН, вероятно, купленные в даркнете.