Названы самые популярные пароли от взломанных хакерами аккаунтов

Чаще всего хакеры взламывают аккаунты, в которых в качестве пароля используются имена супергероев. Об этом сообщили эксперты компании Mozilla, выпускающей браузер Firefox. Они назвали самые популярные комбинации символов, которые применяют для защиты пользователи по всему миру.

Проанализировав базу данных с сайта haveibeenpwned.com, который собирает пароли от взломанных киберпреступниками аккаунтов, аналитики Mozilla обнаружили там 370 тысяч паролей, отсылающих к Супермену, еще более 220 тысяч связаны с Бэтменом и 160 тысяч — с Человеком-пауком.

Еще тысячи аккаунтов по всему миру защищены паролями, в которых упоминаются не сами супергерои, а имена вымышленных персонажей, которые обладали суперспособностями. Так списке оказались Джеймс Хоулетт (Росомаха) и упомянутые выше киногерои: Кларк Кент, Брюс Уэйн и Питер Паркер.

«Пароль подобен ключу от вашего дома. В онлайн-мире ваш пароль обеспечивает безопасность вашего дома с личной информацией, поэтому важно убедиться, что он надежен», — прокомментировали данные исследования представитель компании Mozilla.

Ранее россиян предупредили, что пираты нередко оставляют «сюрпризы» в пиратских папках, предназначенных для скачивания. Найти их достаточно сложно, а при подключении к интернету злоумышленник сможет перехватить доступ к устройству и завладеть им. Также с помощью этого способа хакеры получают персональную информацию и все сохраненные в браузерах пароли.