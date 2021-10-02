Россиян предупредили о «сюрпризе» при скачивании пиратских фильмов

Программист, специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин напомнил россиянам, что скачивание неофициальных копий фильма не только является нарушением закона, но и угрозой для персональных данных, передает радио Sputnik.

Вакулин предупредил, что пираты нередко оставляют «сюрпризы» в пиратских папках, предназначенных для скачивания. По его словам, в операционной системе Windows существует инструмент скрытых файлов и папок. Если мошенник спрячет такой вредоносный файл в папку с кино, то он так и будет храниться незаметно вместе с картиной.

При этом невозможно определить, что именно будет содержаться в скрытом файле. По мнению программиста, в нем может находиться программа для удаленного управления вашим устройством. При ее активации возрастает риск потерять контроль над операционной системой. Подобные файлы содержат расширение «.exe».

«Если он запущен, то увидеть его можно только в списке процессов диспетчера задач. Внешне ничего не произойдет, а внутри компьютера он будет работать, и при подключении к интернету злоумышленник сможет перехватить доступ к вашему устройству и завладеть им. Так он получит персональную информацию и все сохраненные в браузерах пароли», — предупредил специалист.

Чтобы не допустить подобной ситуации, не стоит скачивать какие-либо файлы с подозрительных ресурсов. Не менее важно установить на компьютер антивирусную программу, заключил эксперт.

Ранее закон о борьбе с онлайн-пиратами в России посчитали логичным шагом. По мнению специалистов, он позволит эффективно защищать свои права и бороться с нелегальным контентом.