В Госдуме предложили новый способ борьбы с пиратским контентом

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий новый способ борьбы с пиратским контентом. Как сообщается в документе, опубликованном на думском портале, с инициативой выступил первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект предусматривает создание специальных информационных систем. В них будут содержаться базы данных с указателями страниц, на которых выложен контент, нарушающий авторские права. Реестр таких систем будет вести Роскомнадзор.

Страницы, которые окажутся в этих базах данных, должны будут удаляться из поисковой выдачи в течение шести часов после их появления в системе. Уточняется, что скорость реагирования имеет очень большое значение в борьбе с пиратством. «Владельцы нелегальных интернет-ресурсов пытаются отслеживать блокируемые ссылки и в автоматическом режиме генерировать дублирующие указатели страниц для их включения в результаты поисковой выдачи», — объясняется в записке.

С ноября 2018 года в России действует антипиратский меморандум. Его подписали крупнейшие российские интернет-компании (такие, как Mail.ru Group, «Яндекс» и Rambler Group) и правообладатели. Согласно документу, правообладатели вносят на рассмотрение ссылки с пиратскими фильмами и сериалами, а интернет-площадки удаляют их из поисковой выдачи.