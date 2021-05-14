Роскомнадзор заблокировал популярный сайт о гаджетах

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту 4PDA.ru. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали агентству РИА Новости.

Ограничение доступа на постоянной основе было установлено по решению Мосгорсуда «об обеспечении защиты исключительных прав компании ООО "Национальный спортивный телеканал"». Поясняется, что с требованием об удалении пиратского контента в суд обратился телеканал «Матч ТВ», обнаруживший на портале ссылки, с помощью которых можно было получить доступ к нелегальным трансляциям.

Администрация 4PDA.ru позднее указала, что всегда вовремя удаляла пиратский контент, а о блокировке «узнала по факту и не могла повлиять на происходящее».

Популярный сайт 4PDA.ru посвящен информации о гаджетах. Его ежемесячная аудитория составляет 12 миллионов уникальных пользователей.

10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter для жителей России. Регулятор объяснил меры тем, что модераторы соцсети не в полной мере удаляют запрещенный контент. В Twitter в ответ отмечали, что выступают в защиту «открытого интернета по всему миру» и глубоко обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн».

В декабре 2020 года Роскомнадзор заблокировал сайт информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» — ведущего портала о криминальном мире России. Основанием для блокировки стала пропаганда запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Редактор портала Гефтер выразила уверенность, что решение в отношении «Прайм Крайм» было принято без глубокого изучения вопроса.