Закон о борьбе с онлайн-пиратами в России назвали логичным шагом

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев оценил возможное закрепление Антипиратского меморандума на законодательном уровне. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал потенциальное принятие законопроекта логичным шагом.

По словам эксперта, принятый в 2018 году Антипиратский меморандум позволял правообладателям и другим участникам отечественного онлайн-рынка эффективно бороться с распространение нелегального контента.

«Произошло значительное сокращение [нелегального контента], и эта мера фактически позволила отрасли двинуться в сторону легального контента и тем самым помочь правообладателям получать то вознаграждение, которое они заслуживают за создание разного рода произведений», — заявил председатель АЮР.

Журавлев отметил, что Антипиратский меморандум уже доказал свою эффективность и позволил накопить большой опыт в борьбе с пиратами. Поэтому принятие нового закона, по его мнению, — это логичный шаг для российских властей.

«Тот инструментарий, который будет давать новый закон, позволит правообладателям достаточно эффективно защищать свои права и, соответственно, бороться с нелегальным контентом», — оценил эксперт.

Новый законопроект внесли в Государственную думу 15 июня. Инициатива первого заместителя главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского направлена на создание специальных информационных систем. В них будут содержаться базы данных с указателями страниц, где опубликован пиратский контент. Если закон примут, все правообладатели смогут самостоятельно удалять нелегальный контент из поисковой выдачи в течение шести часов. Реестр информационных систем по-прежнему будет вести Роскомнадзор.

Антипиратский меморандум действует в стране с 2018 года. Документ подписали крупнейшие российские интернет-компании, включая Rambler Group, Mail.ru Group и «Яндекс», а также правообладатели. Согласно документу, правообладатели вносят на рассмотрение ссылки с пиратскими фильмами и сериалами, а интернет-площадки удаляют их из поисковой выдачи.