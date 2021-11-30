В Калининградской области отпразднуют день зимнего солнцестояния

В деревне Кауп Калининградской области 18 декабря отметят день зимнего солнцестояния Йоль. Об этом пишет «Клопс».

Уточняется, что организаторы мероприятия познакомят гостей и жителей региона с зимними обрядами викингов и расскажут об их новогодних традициях. Также на празднике посетители увидят древний обряд сжигания йольского полена и танцы огненных валькирий. Мероприятие начнется в 15:00.

Йоль — это самый короткий и темный день в году. Праздник ассоциировался с возрождением и воскрешением солнца. Викинги отмечали его в кругу соседей и друзей, за длинным праздничным столом. Гости рассказывали друг другу легенды и предания, пели песни, играли в игры.

Ранее в ноябре сообщалось, что на улицах Калининграда в рамках шоу фонариков «Сказки старой Европы» появились светящиеся скульптуры. Всего установлено 250 разных статуй, объединенных в 25 тематических инсталляций, среди них персонажи знаменитых детских сказок — Щелкунчик, Снежная Королева и другие.