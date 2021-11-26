В Калининграде появились скульптуры со светящимися персонажами из сказок

В рамках шоу фонариков «Сказки старой Европы» в Калининграде появились светящиеся статуи

На улицах Калининграда в рамках шоу фонариков «Сказки старой Европы» появились светящиеся скульптуры. Об этом сообщает РИА Новости.

Жители и гости города смогут сделать фотографии рядом с персонажами знаменитых детских сказок — Щелкунчиком, Снежной Королевой и другими. Всего установлено 250 разных статуй, объединенных в 25 тематических инсталляций.

Вблизи каждого экспоната есть таблички с QR-кодами, которые можно отсканировать с помощью смартфона и прослушать фрагмент литературного произведения.

Шоу продлится до 16 января. Полюбоваться сказочными фигурами можно по будням с 18 до 22 часов, по выходным — с 17 до 22.

Ранее в ноябре кафедральный собор города Калининград стал лауреатом международной премии «Культура онлайн». Он получил специальный приз Российского фонда культуры за VR-экскурсию «Собор: скрытые знаки, потайные двери». Экскурсия позволяет зрителям изучить самые интересные места собора, узнать о связанных с ним исторических персонажах.