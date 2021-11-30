Украинцам задолжали миллионы долларов

Задолженность по выплате зарплат на Украине составила более четырех миллиардов гривен (около 150 миллионов долларов) на 1 ноября. Об этом говорится на сайте Государственной службой статистики (Госстат) страны.

Показатель на 50 процентов больше, чем в начале этого года. Более трех четвертей задолженности пришлось на промышленность (76,50 процента). Более половины общей суммы долга сосредоточено в Донецкой (25,1 процента), Харьковской (13,2 процента), Днепропетровской (11,9 процента) областях и Киеве (13,6 процента).

Средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в октябре составила чуть более 14 тысяч гривен (около 520 долларов). По сравнению с октябрем прошлого года средняя зарплата в стране увеличилась на 15,4 процента.

Задолженность по заработной плате в России на 1 мая 2021 года составила более 1,5 миллиарда рублей. По сравнению с уровнем на 1 апреля общая задолженность снизилась на 10,3 процента, или на 178,1 миллиона рублей.