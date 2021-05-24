Работодатели задолжали россиянам 1,5 миллиарда рублей

Задолженность по заработной плате в России на 1 мая 2021 года составила более 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с уровнем на 1 апреля общая задолженность снизилась на 10,3 процента, или на 178,1 миллиона рублей.

Из общей суммы невыплаченной зарплаты на начало текущего месяца на долги, которые образовались в этом году, приходится 345,9 миллиона рублей (22,3 процента), в 2020-м — 346,2 миллиона (22,3 процента), в 2019 году и ранее — 860 миллионов рублей (55,4 процента).

Ранее россияне назвали необходимую для исполнения мечты сумму. Так, 37 процентам опрошенных оказалось нужно для достижения своей цели 5 и более миллионов рублей. По 15 процентов респондентов признались, что им хватит от 1 до 3 и от 3 до 5 миллионов рублей соответственно. Лишь 14 процентов заявили, что их мечты не измеряются в деньгах.