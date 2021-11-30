Конституционный суд уличил Зеленского в попытке нарушить украинские законы

Конституционный суд Украины (КСУ) отказался приводить к присяге судей Александра Петришина и Оксану Грищук, кандидатуры которых предложил президент страны Владимир Зеленский, говорится на сайте судебного органа.

Такое решение было принято из-за отсутствия вакансий в КСУ по квоте главы государства. Суд уличил Зеленского в попытке нарушить украинские законы: согласно статье 148 Конституции государства, в состав КСУ могут быть включены 18 судей, назначаемых лидером государства, парламентом и съездом судей (по шесть человек).

Президент в разное время уже назначал шесть судей. Среди них — Сергей Головатый, Виктор Колесник, Василий Лемак, Владимир Мойсик, Александр Касминин, а также Александр Тупицкий, полномочия которых еще не истекли.

В суде напомнили, что включение в состав КСУ еще двоих судей привело бы к незаконному увеличению состава до 20 членов, а также к нелегитимности деятельности органа. Гражданам напомнили, что деятельность КСУ должна соответствовать требованиям европейских стандартов, установленных Страсбургским судом.

Ранее шесть судей КСУ заблокировали заседание Большой палаты суда, отвечающей за принятие окончательных решений по представлениям депутатов Верховной Рады о конституционности законов.