Конституционный суд Украины взбунтовался против Зеленского

В Конституционном суде Украины (КСУ) шесть судей заблокировали заседание его Большой палаты, отвечающей за принятие окончательных решений по представлениям депутатов Верховной Рады о конституционности законов. Об этом сообщает интернет-издание «Бабель».

Судья Александр Литвинов перед голосованием за повестку дня заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении главы КСУ Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина является неконституционным. По его мнению, сотрудники охраны обязаны пропустить их в зал суда.

Его поддержали судьи Ирина Завгородняя, Виктор Городовенко, Виктор Кривенко, Сергей Сас, Петр Филюк. Шесть судей взбунтовались против нынешней политики президента по отношению к КСУ. В итоге голосование за повестку дня было провалено и заседание закрылось.

Вернуть Тупицкого и Касминина требуют также представители партий «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Дело в том, что КСУ должен рассмотреть ряд резонансных представлений представителей этих политических сил, а также депутатов, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

27 марта Зеленский отменил указ бывшего президента Украины Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. Последний обжаловал это решение.

В декабре 2019 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы КСУ. В конце февраля 2021-го он продлил срок отстранения на месяц. Однако в суде заявили, что не будут отстранять Тупицкого, а указ Зеленского нарушает Конституцию Украины. Позже сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в здание суда, после чего тот перешел на удаленную работу.