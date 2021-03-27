Зеленского обвинили в узурпации власти

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского отменить указ о назначении судьей главы Конституционного суда (КС) Александра Тупицкого. Нимченко обвинил главу государства в узурпации власти. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Нимченко, подобное решение не соответствует основному закону страны и свидетельствует о превышении полномочий со стороны президента. «Конституция четко регламентирует основания для увольнения судьи Конституционного суда. Желание президента создать Конституционный суд "под себя" в эти основания не входит», — заявил депутат.

Нимченко отметил, что подобный случай уже происходил в стране, когда на посту президента находился Виктор Ющенко. Он отстранил от работы судью Сюзанну Станик. Однако женщина оспорила указ и была восстановлена в должности.

Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого 27 марта 2021 года. На официальном сайте президента решение объяснили стремлением обеспечить соблюдения конституции Украины, государственной независимости и национальной безопасности страны. Помимо Тупицкого, указом также отменилось решение президента о назначении судьей КС Александра Касминина.