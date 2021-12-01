В американском штате Джорджия неизвестный в машине открыл стрельбу по людям

В США в результате перестрелки в Джорджии погибли четыре человека, убит полицеский

В США в городе Атланта (штат Джорджия) неизвестный в автомобиле открыл стрельбу по людям, по меньшей мере четыре человека погибли. Об этом сообщает телеканал WGN9.

По словам начальника полиции округа Клейтон Кевина Робертса, местные правоохранители получили три звонка с сообщением о стрельбе из проезжавшей машины. Полиция прибыла на место и обнаружила тела двух женщин и раненного мальчика. Когда полицейские попыталась оказать помощь ребенку, по ним открыли огонь.

Правоохранители застрелили подозреваемого, один из сотрудников убит. Полиция спасла 12-летнего мальчика, получившего ранение в голову. Робертс рассказал, что состояние ребенка критическое, но стабильное.

Ранее в США 15-летний подросток открыл стрельбу в школе в городе Оксфорд штата Мичиган и убил троих учеников, еще шестеро получили ранения. Как рассказал представитель полиции, злоумышленник в ходе пребывания в школе совершил от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета, с которым его и задержали.