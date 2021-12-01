Российский военный погиб под железным вагончиком во время шторма

На Курильских островах военнослужащий погиб под железным вагончиком во время шторма

На Курильских островах военнослужащий погиб под конструкцией железного вагончика во время шторма. Об инциденте написал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

Порывистый ветер подбросил вагончик, в котором находились трое военных. Один из них погиб, двое получили травмы средней степени тяжести.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, также в режиме повышенной готовности находится администрация муниципального образования», — написал губернатор.

Ранее в Крыму произошел шторм, его последствия сняли на видео. На видео видны пробки, образовавшиеся из-за упавших от ураганного ветра деревьев, перегородивших проезжие части. Также видны поврежденные автомобили. В правительстве региона сообщили о 17 происшествиях, связанных с падением деревьев.