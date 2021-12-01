Сбер раскрыл миссию нового альянса

Сбер провел конференцию, посвященную созданию Национального ESG-альянса лидирующих компаний российского рынка. В мероприятии приняли участие первые лица предприятий, передает корреспондент «Ленты.ру». Миссией альянса должно стать содействие переходу к устойчивой модели развития экономики: она позволит сохранить природу, поддержать благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на мероприятии раскрыл задачи нового объединения. «Бизнес в России должен объединить усилия, что сформировать повестку. Под этим подразумевается прозрачное и эффективное управление, социальный уклон и сохранение окружающей среды. Мы должны работать над созданием нормативной базы внутри страны, над стандартами, правилами их проверки, над формированием нового законодательства, которое бы стимулировало всех участников альянса. Также важным вопросом является лоббирование интересов российского бизнеса на международной арене», — рассказал он.

По словам Грефа, на учредителей альянса приходится 10 процентов российского ВВП. Речь идет о представителях десяти отраслей, и к организации могут присоединиться другие предприятия. «Я не знаю аналогов подобных альянсов в мире, но уверен, что скоро они будут появляться», — подчеркнул глава Сбера.

Председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов, в свою очередь, подчеркнул, что объединение ставит своей целью понять, как развивать российскую экономику, и в то же время вписываться в мировые тренды в части климатической повестки. Председатель совета директоров «Металлоинвеста» Иван Стрешинский отметил, что ESG уже сегодня влияет на экономику, а в ближайшие годы влияние станет существенным. «Компании должны реализовывать климатические программы и снижать углеродный след. Но важно понимать, что переход на ESG стандарты для многих компаний может быть очень дорогим. Нужно мотивировать власти создавать механизмы, который будут поддерживать компании в переходе на стандарты», — добавил он.

Альянс должен стать постоянно действующей платформой для диалога заинтересованных сторон, которая позволит бизнесу, государству и обществу обмениваться опытом и знаниями, разрабатывая и продвигая новые нормы и стандарты в области ESG. В мероприятии 1 декабря приняли участие первые лица компаний «Автобан», АФК «Система», «Газпром нефть», «ЕвроХим», «Колмар Груп», «Металлоинвест», ОХК «Уралхим», «Полюс», «Просвещение», РУСАЛ, «Р-Фарм», «СИБУР Холдинг», «Солар Системс», СУЭК, «Т Плюс», «ТЕХНОНИКОЛЬ», «Трансмашхолдинг», УК «Дело», «Уралкалий», «Фармстандарт», «Юнилевер Русь», En+ Group, Eurasian Resources Group, Mercury Retail Holding, PLC O1, Properties Vos’hod Development, X5 Group.

Трансформацию экономики на основании ESG-принципов считает важной президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что в России происходит модернизация экономики и переход к ее цифровизации. Предложение о создании организации обсуждалось на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2021 года. Тогда его активно поддержали представители ведущих российских и международных компаний России.