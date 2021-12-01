Названы сроки и условия победы над пандемией коронавируса

Главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал сроки и условия победы над мировой пандемией коронавируса. По его мнению, для ослабления SARS-CoV-2 и его перехода в менее агрессивную форму, с которой человечество сможет жить без условий эпидемии, необходим весь 2022 год, в течение которого нужно тщательно соблюдать коронавирусные ограничения. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Судьба коронавируса во многом зависит от человека, высказался Альтштейн. «Это взаимодействие человек-коронавирус в большой степени зависит от того, как мы будем себя вести. Будем ли мы соблюдать противоэпидемические меры, чтобы уменьшить распространение и размножение коронавируса, будем ли мы вакцинироваться», — заявил вирусолог.

Он предположил, что год — это тот срок, при котором пандемия может закончиться, а коронавирус ослабнет настолько, что превратится в рядовое заболевание. «Я думаю, что при том уровне технологий, я говорю о вакцинах и лекарствах, если бы мы в течение следующего года вели бы себя в соответствии с предписаниями медиков, то коронавирус бы себя изжил, перешел в такую форму, когда с ним можно было бы спокойно жить. Это зависит от людей, не от господа Бога, не от природы», — заключил главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи.

Такие примеры в истории человечества уже существуют, отметил он. «Была же у нас испанка. Примерно через пару-тройку лет вирус остался, но это совсем уже не тот вирус по своему действию. Он дает летальность в 0,1 процента, а убивал до этого пять процентов, то есть летальность снизилась в 50 раз. С вирусами такие вещи происходят», — высказался Альтштейн.

По мнению вирусолога, вакцинация и ревакцинация — это путь к скорейшей победе над пандемией. «Нам нужно вакцинировать, вакцинировать и вакцинировать. Это поможет в первую очередь от дельты. Мы сейчас не знаем, куда от нее деваться», — резюмировал медик.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству за неделю подготовить обновленный план действий в связи с появлением нового штамма коронавируса. По словам главы государства, необходимо сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, в том числе запасы препаратов, кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни.