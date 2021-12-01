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Генерал ФСБ рассказал об интересе спецслужб США к переписке российских силовиков

Генерал-майор ФСБ Михайлов: АНБ интересуется перепиской российских силовиков
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Спецслужбы США, в том числе Агентство национальной безопасности (АНБ), интересуются перепиской в мессенджерах российских силовиков. Об этом в среду, 1 декабря, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал порталу News.ru.

По словам Михайлова, АНБ может иметь доступ к WhatsApp-переписке. Американские спецслужбы постоянно «сканируют» некоторых пользователей, но не рассказывают об этом. При этом он отметил, что у них нет интереса к представителям маргинальной среды и оппозиции, также куда меньше чем силовиками американцы интересуются политиками, но наблюдать за их перепиской могут.

Михайлов отметил, что американцы могут это делать из-за малого количества отечественного программного обеспечения и мессенджеров, за исключением Telegram и «ВКонтакте».

30 ноября сообщалось, что сотрудники американских спецслужб, в том числе Федерального бюро расследований (ФБР), получили доступ к конфиденциальным данным пользователей таких платформ, как WhatsApp, Facebook и iMessage. Уточнить любую интересующую информацию им разрешается после получения соответствующего ордера.

Благодаря документу «Законный доступ», спецслужбы могут узнать обо всех контактах клиента WhatsApp, а также определить круг лиц, которые внесли его в свои записные книжки. Кроме того, таким образом можно получить данные о звонках и переписках, причем обновляться эта информация будет каждые 15 минут. Отмечается, что представитель WhatsApp в беседе с журналистами подтвердил наличие такой процедуры.

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