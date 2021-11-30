Спецслужбы получили доступ к данным пользователей WhatsApp и Facebook

Сотрудники американских спецслужб, в том числе Федерального бюро расследований (ФБР), получили доступ к конфиденциальным данным пользователей таких платформ, как WhatsApp, Facebook и iMessage. Как поясняет издание Rolling Stone, уточнить любую интересующую информацию разрешается после получения соответствующего ордера.

Журналисты издания опубликовали оказавшийся в их распоряжении документ под названием «Законный доступ», в котором раскрывается порядок получения правоохранительными органами личных данных пользователей указанных платформ. Согласно информации внутреннего руководства ФБР, для этого представителям властей нужно обзавестись судебным разрешением.

Благодаря упомянутому документу, спецслужбы могут узнать обо всех контактах клиента WhatsApp, а также определить круг лиц, которые внесли его в свои записные книжки. Кроме того, таким образом можно получить данные о звонках и переписках, причем обновляться эта информация будет каждые 15 минут. Отмечается, что представитель WhatsApp в беседе с журналистами подтвердил наличие такой процедуры.

Ранее специалист по кибербезопасности из Индии Атул Джаярам (Athul Jayaram) предупредил пользователей WhatsApp о том, что их личные данные оказались под угрозой утечки. По его словам, в небезопасности данных пользователей мессенджера оказалась виновата функция Click to Chat.