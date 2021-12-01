Названо число антител для защиты от коронавируса

Врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков рассказал, какой анализ помогает понять степень защиты организма от коронавируса. Он назвал число антител, которое гарантирует избежать тяжелой формы COVID-19, пишет радио Sputnik.

Тимаков подчеркнул, что титр антител 300 BAU (binding antibody units) — условных единиц, в которых измеряют количество антител по стандарту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гарантирует, что пациент не окажется в тяжелом состоянии в больницу после заражения дельта-штаммом.

«500 BAU гарантирует, что человек не заболеет коронавирусной инфекцией с симптомами. Но это не означает, что человек, у которого меньше 300 BAU антител, должен заболеть тяжело. Каждый организм индивидуален», — подчеркнул Тимаков.

Врач добавил, что в обычной лаборатории невозможно отдельно исследовать наличие антител, способных эффективно нейтрализовать коронавирус. Перевод результата одного анализа в систему BAU поможет понять, насколько надежна иммунная защита человека к коронавирусу.

Ранее биолог Анча Баранова заявила об угрозе появления устойчивых к антителам штаммов коронавируса. Она заявила, что сейчас более слабые вариации COVID-19 не могут распространиться и стать более частыми.