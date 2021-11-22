Биолог заявила об угрозе появления устойчивых к антителам штаммов коронавируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова заявил, что резкое снижение числа случаев заражения коронавирусом грозит появлением новых, устойчивых к антителам штаммов. Ее слова приводит ТАСС.

Она предположила, что дельта-штамм действительно является окончательной разновидностью COVID-19, поскольку появление новых вариантов сопровождалось бы ослаблением инфекционности вируса. В настоящее время более слабые вариации не могут распространиться и стать более частыми.

Материалы по теме «Он будет терзать человечество» Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе «Всегда будут несогласные» Некоторые россияне отрицают коронавирус и не хотят прививаться. Как их переубедить?

«Если количество случаев заражения резко упадет, то доступных переносчиков станет больше, конкуренция ослабнет, и другой, пусть и менее заразный штамм, сможет получить возможность для распространения», — подчеркнула Баранова, добавив, что такое развитие событий предсказать заранее трудно.

По словам биолога, есть опасность того, что дельта-штамм мутирует, что позволит ему уклоняться от антител. Однако, если бы это было возможно, эти мутации уже проявлись бы, поскольку вариант циркулирует в популяции уже давно.

Ранее заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов назвал необходимый для защиты от коронавируса уровень антител: порядка 200-300 BAU/мл. По его словам, это те титры, которые обеспечивают существенный уровень защиты, около 80-90 процентов.

