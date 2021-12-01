Объявлен главный музыкант года

Подведены итоги третьей ежегодной музыкальной премии Apple Music Awards. Об этом сообщается на сайте компании Apple.

Главным музыкантом года, по версии IT-корпорации, стал The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе). Отмечается, что его альбом After Hours побил рекорд по числу предварительных скачиваний на Apple Music, а вошедший в него трек Blinding Lights вошел в 20-ку самых популярных песен всех времен по версии сервиса Shazam.

«Я так благодарен за эту огромную честь и хочу поблагодарить Apple за поддержку не только моей работы, но и за отличной музыки новых исполнителей, для которых важно, чтобы их находили и продвигали», — прокомментировал свою победу артист.

Главным прорывом года признали Оливию Родриго. Она же стала лидером в номинациях «Лучший альбом» и «Лучшая песня». Речь идет о релизе SOUR и треке drivers license.

Мультиинструменталистка H.E.R. была отмечена в категории «Лучший автор». Главным российским исполнителем признали Скриптонита.

Ранее Spotify подвел итоги года и назвал самых популярных музыкантов в мире. В пятерку вошли Bad Bunny, Тейлор Свифт, BTS, Дрейк и Джастин Бибер.