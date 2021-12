Названы самые популярные российские музыканты

Стриминговый сервис Spotify подвел итоги года и назвал самых популярных музыкантов как в России, так и во всем мире. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В России самым популярным исполнителем оказался Моргенштерн. Следом за ним идут Скриптонит и kizaru. В пятерку также вошли дуэт Miyagi & Andy Panda и рэпер Big Baby Tape.

В топ-5 самых прослушиваемых в России песен были включены Cristal & МОЁТ Моргенштерна, «Дежавю» kizaru, «Патрон» от Miyagi & Andy Panda, «Нету интереса» исполнителя 10AGE и Astronaut In The Ocean австралийского хип-хоп-артиста Masked Wolf.

Отмечается, что самыми популярными жанрами среди жителей страны стали русский рэп, зарубежный рэп и поп, русский поп и русский альтернативный поп.

В мире наиболее популярными музыкантами были признаны Bad Bunny, Тейлор Свифт, BTS, Дрейк и Джастин Бибер. В число самых прослушиваемых песен вошли сразу две композиции Оливии Родриго — drivers license (первое место) и good 4 u (четвертое место). Второе место занял Lil Nas X с треком MONTERO (Call Me By Your Name). Третья строчка досталась совместной работе 3. The Kid LAROI и Джастина Бибера — песне Stay, а замкнули пятерку Дуа Липа и DaBaby с композицией Levitating.