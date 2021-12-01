Предсказаны катастрофические изменения в Арктике из-за потепления

Дожди заменят снегопады в Арктике на десятилетия раньше, чем предсказывали климатологи. К такому выводу пришла международная группа ученых на основе усовершенствованных моделей. Результаты исследования представлены в статье, опубликованной в журнале Nature Communication.

Известно, что арктический регион нагревается намного быстрее, чем остальная часть планеты, в результате тает морской лед, что насыщает воздух водяными парами и, вероятно, приведет к значительному увеличению количества осадков. Теперь же ученые показали, что переход от годового количества осадков с преобладанием снегопадов к осадкам с преобладанием дождя произойдет на одно или два десятилетия раньше, если сохранятся нынешние темпы выбросов углекислого газа.

С другой стороны, если удастся достигнуть цели Парижского соглашения и удержать рост глобальных температур на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных, то преобладание снеговых осадков над дождевыми в Арктике сохранится. Однако если реализуется худший сценарий, то это окажет катастрофическое влияние как на полярные экосистемы, так и на более южные широты. Так, сокращение снежного покрова повлияет на отражение солнечного тепла и света от поверхности Земли и таким образом поспособствует потеплению.