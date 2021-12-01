Экс-начальника российской колонии арестовали по обвинению в получении взятки

Бывшего начальника исправительной колонии (ИК-15) в Ангарске арестовали по обвинению в получении крупной взятки в один миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета по Иркутской области.

По версии следствия, взятку фигуранту дал один из подчиненных, чтобы его не уволили за грубое нарушение трудовой дисциплины. Уголовное дело возбуждено по материалам Управления собственной безопасности ГУФСИН России по региону.

Экс-начальник колонии был задержан в Иркутске, суд удовлетворил ходатайство о его заключении под стражу на два месяца до 24 января 2022 года.

Это уже второе дело против бывшего руководителя ИК-15. В марте суд отправил его под домашний арест по подозрению в махинациях с лесом в промзоне, сгоревшей во время бунта заключенных 9 апреля 2020 года. Фигурант якобы мог подстроить массовые беспорядки, чтобы скрыть допущенные им нарушения.

9 апреля 2020 года заключенные устроили бунт в ИК-15 в знак протеста против действий администрации. 20 зэков порезали руки, на следующий день 300 осужденных отказались выйти на зарядку. Они собрались на плацу и забрасывали охранников камнями. Во время бунта возник пожар, были уничтожены швейный цех, склад, свиноферма и несколько десятков модульных зданий. Беспорядки были пресечены спецназом ФСИН в ночь на 11 апреля.

