Названы преимущества и недостатки разных приводов у автомобиля

Автомобильный эксперт Егор Васильев в беседе с агентством «Прайм» назвал преимущества и недостатки разных приводов у автомобиля. По его словам, выбор стоит делать с учетом зимнего фактора.

Специалист подчеркнул, что наиболее опасными для езды зимой являются машины с полным приводом, в то время, как переднеприводные транспортные средства хорошо справляются со скользкими покрытиями, но имеют ряд проблем при совершении некоторых маневров.

У заднеприводных автомобилей отмечаются сложности с эффективным разгоном из-за возникновения заноса с потерей устойчивости. При этом такие авто эффективнее реагируют на поворот руля. Кроме того, они сложнее устроены в технологическом плане, из-за чего их цена выше, чем у переднеприводных как для производителя, так и для покупателя, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что Samsung анонсировала выпуск двух новых процессоров и одной микросхемы, созданных специально для автомобилей. Exynos Auto T5123 в корпорации назвали первым в отрасли решением для автономного подключения к сети через 5G. Чип представляет из себя телематический блок управления 3GPP Release 15, работающий как в автономном (SA), так и в неавтономном (NSA) режимах. Благодаря новому интерфейсу можно пользоваться видеозвонками высокой четкости во время движения автомобиля.