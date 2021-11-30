Samsung создала чипы для автомобилей

Samsung выпустила три процессора для установки в автомобили

Samsung анонсировала выпуск двух новых процессоров и одной микросхемы, созданных специально для автомобилей. Об этом сообщается на сайте компании.

Exynos Auto T5123 в корпорации назвали первым в отрасли решением для автономного подключения к сети через 5G. Чип представляет из себя телематический блок управления 3GPP Release 15, работающий как в автономном (SA), так и в неавтономном (NSA) режимах. Устройство позволяет выдавать скорость передачи данных до 5,1 гигабит в секунду. В частности, благодаря новому интерфейсу можно пользоваться видеозвонками высокой четкости во время движения автомобиля.

ExynosAuto V7 состоит из восьми ядер Arm Cortex-A76 и 11 ядер графического процессора Arm Mali G76. Процессор, в том числе, ориентирован на установку в беспилотных транспортных средствах: он позволяет подключить до четырех дисплеев и 12 входов для камер. Модель также отличается наличием изолированного процессора безопасности для криптографических операций.

Микросхема S2VPS01 регулирует и выпрямляет поток электроэнергии, обеспечивая надежную работу информационно-развлекательной системы в автомобиле. По словам представителей Samsung, оборудование поддерживает защиту от жестких тепловых и электрических условий, короткого замыкания и перегрузки по току.

В конце сентября Samsung активировала функцию цифрового ключа для запуска автомобилей для ряда смартфонов. В частности, поддержка нового способа разблокировки появилась в электромобиле Genesis GV60.