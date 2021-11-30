Наука и техника
 
Последние новости
Срок действия ПЦР-теста в России сократят
Названо число застрявших в ЮАР российских туристов
Продюсер фильма «Бумер» оставил соседей в центре Москвы без горячей воды 
Чимаев бросил вызов трем легендам UFC
Банкира оштрафовали на 20 миллионов рублей за взятку генералу МВД
Украинский депутат выругался матом и объявил минуту молчания в Раде
Будущий канцлер Германии выступил за обязательную вакцинацию
Популярный блогер признался в сексуальной зависимости
Маск предупредил о возможном банкротстве SpaceX
Новости партнеров
Прослушать новость

Samsung создала чипы для автомобилей

Samsung выпустила три процессора для установки в автомобили
Перейти в «Мою Ленту»
Изображение: Samsung

Samsung анонсировала выпуск двух новых процессоров и одной микросхемы, созданных специально для автомобилей. Об этом сообщается на сайте компании.

Exynos Auto T5123 в корпорации назвали первым в отрасли решением для автономного подключения к сети через 5G. Чип представляет из себя телематический блок управления 3GPP Release 15, работающий как в автономном (SA), так и в неавтономном (NSA) режимах. Устройство позволяет выдавать скорость передачи данных до 5,1 гигабит в секунду. В частности, благодаря новому интерфейсу можно пользоваться видеозвонками высокой четкости во время движения автомобиля.

ExynosAuto V7 состоит из восьми ядер Arm Cortex-A76 и 11 ядер графического процессора Arm Mali G76. Процессор, в том числе, ориентирован на установку в беспилотных транспортных средствах: он позволяет подключить до четырех дисплеев и 12 входов для камер. Модель также отличается наличием изолированного процессора безопасности для криптографических операций.

Микросхема S2VPS01 регулирует и выпрямляет поток электроэнергии, обеспечивая надежную работу информационно-развлекательной системы в автомобиле. По словам представителей Samsung, оборудование поддерживает защиту от жестких тепловых и электрических условий, короткого замыкания и перегрузки по току.

В конце сентября Samsung активировала функцию цифрового ключа для запуска автомобилей для ряда смартфонов. В частности, поддержка нового способа разблокировки появилась в электромобиле Genesis GV60.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0117 ноября
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года

«Мы совершенно не были готовы к оккупации»

Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
19:1526 ноября

Обнаружен самый древний артефакт с необычным орнаментом

18:3026 ноября

«Прогресс» с «Причалом» пристыковался к МКС

17:3826 ноября

Создан дисплей для смартфонов будущего

Наука и техника10:39 1 ноября

Спутники будущего.

Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
16:4426 ноября

Honda предупредит ДТП с помощью ремня

15:5126 ноября

В России испытают новый парашют

14:5326 ноября

Раскрыты сроки выхода VR-шлема Apple

Наука и техника18:54 3 ноября

Со скоростью света.

Как квантовые компьютеры изменят мир и жизнь россиян?
13:5826 ноября

В США назвали причину поражения Украины в случае войны с Россией

12:5726 ноября

Samsung окончательно похоронила Galaxy Note

23:3920 ноября

Рогозин рассказал о разработке противоспутникового оружия в России

Россия
«Рожают в наручниках»
Унижение, побои и вымогательство: как устроено насилие в женских колониях России
Культурная карта России.
Подведены итоги конкурса, который проводила «Лента.ру» совместно с Минкультуры
«В любой момент ждешь, что заживо сгоришь»
Почему 51 человек погиб в Кузбассе? Отвечают шахтеры «Листвяжной»
Все материалы
Мир
«Мы убьем тебя, жди нас»
Тысячи афганцев сбежали от талибов в Таджикистан. Почему они до сих пор боятся за свою жизнь?
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки.
Что известно про омикрон и насколько он опасен?
Все материалы
Бывший СССР
«Сын моджахеда будет моджахедом!»
После распада СССР в Таджикистане вспыхнула война. Какими ужасами она обернулась?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.
Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
«Нужна была большая кровь»
Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам
Все материалы
Экономика
Путин рассказал о росте цен в России
Новогодний миллиард — 2022.
Обладателю счастливого билета на новогодний тираж «Русского Лото» достанется миллиард рублей
Иностранцы разочаровались в российском госдолге
Производитель знаменитых конфет оказался на грани банкротства
Подняли тревогу.
Могут ли биткоины привести мир к климатической катастрофе?
Россиян защитят от долгов умерших родственников
Партнерский материал
Новые реалии.
Как технологии научили топливо заботиться о двигателе
Все материалы
Силовые структуры
В грузовике россиянина нашли тела двух человек после убийства мужчины на улице
«Он был рисковым человеком»
Как телохранители спасали Брежнева от пуль террористов и шли за ним в урановые шахты
Защита подозреваемого в педофилии депутата Самсонова заявила о ложных показаниях
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ завершила расследование дела о миллионных аферах в РАНХиГС
Из тюремного ада.
Как многолетние пытки и издевательства над заключенными привели к отставке главы ФСИН России
Пьяная россиянка во сне убила пятимесячную дочку
Все материалы
Наука и техника
Дивный новый мир.
Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
«Для большинства людей это слишком»
Самый подключенный в мире человек о свободе, тотальном контроле и поездке в Россию
Все материалы
Спорт
Боярский оценил игру «Зенита» в РПЛ фразой «растоптал и размазал оппонентов»
Александр Емельяненко (слева)«Я снова буду тебя бить»
Бразилец задушил Александра Емельяненко в первом раунде. Станет ли этот бой концом его карьеры?
Забывшего палки биатлониста исключили из состава сборной России на этап КМ
Глава РПЛ рассказал о хакерской атаке на камеры стадиона ЦСКА
«Я не хотела секса»
Теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в насилии и пропала. Что стоит за ее исчезновением?
Четырехкратный чемпион ОИ по биатлону оценил 109-е место россиянки на Кубке мира
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
Все материалы
Культура
Опубликован список из десяти лучших фильмов года
«Фашизм победил не мифический рядовой Райан»
В кино выходит главный русский блокбастер года «Летчик». Как он создавался?
Кремль ответил на сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна в Россию
Умер Александр Градский.
Певец и композитор стоял у истоков советской и российской рок-музыки
Прилепин пожалел столкнувшихся с травлей Бузову и Моргенштерна
«У таких людей эти разговоры кончаются плохо»
Квентин Тарантино выпустил свой первый роман. Каким он получился?
Линдси Лохан объявила о помолвке с арабским финансистом
Все материалы
Интернет и СМИ
Минюст пополнил список иноагентов
Доктор Мясников прокомментировал письмо врачей к звездам-антиваксерам
Ведущая Первого канала ответила на слухи об уходе Гордона из «Мужского/Женского»
«Ненависть продолжит процветать»
Как превращение Facebook в метавселенную повлияет на миллиарды пользователей?
Девушка уличила парня в измене и собрала самые оригинальные способы мести
«Самое оскорбительное реалити-шоу»
За что проект по превращению обычных женщин в красавиц возненавидели зрители
Все материалы
Ценности
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин.
Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
«Наш спаситель»
Как семья президента Таджикистана десятилетиями купается в роскоши, пока народ прозябает в нищете?
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Рекламная фотосессия «Москвича-407» на ВДНХ, 1961 год«Она никогда не теряла азарта»
Советская модель покорила Европу. Как она променяла карьеру на личную жизнь?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
92-летняя пенсионерка сидела дома и была сбита машиной
Рожающая депутатка доехала до больницы на велосипеде и родила
Лев сыграл в перетягивание каната с полной машиной туристов и попал на видео
«Уходите, вы нам не нужны!»
Как афганцы на верблюдах оказались в Австралии и почему их ценили не больше животных?
Редчайшая ящерица с двумя головами и тремя глазами попала на видео
«Это ли не сказка?»
История россиянки, которая лишилась работы и переехала в Арабские Эмираты
Все материалы
Skoda обновила кроссовер Karoq
Конкуренты УАЗа: суровые внедорожники со всего мира
Китайский вояка, клон Land Rover, индийский утилитарник для выживания
АвтоВАЗ продлил жизнь пятидверной Lada Niva
Фантастика или уже нет? Представлен первый автомобиль с голографическим AR-остеклением
Электрокар построил стартап WayRay
Ford F-150 Raptor Канье Уэста установил рекорд стоимости
Видео: величайшая Audi современности
Кроссовером RS Q8 инженеры Audi красиво провожают бензиновую эру
Представлен новый и самый мощный кроссовер BMW
Все материалы
Среда обитания
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»
Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
Смог от предприятий в Кемерове.Россия годами загрязняла природу выбросами.
Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
По колено в воде.
Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.
Почему жить в деревне теперь модно?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Старица. Музей пекарского дела«Мне всегда были интересны старинные вещи»
Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
Не северное дело:
как жители Мурманской области открывают нетипичные для Заполярья бизнесы вопреки вечной зиме?
«Если бы не Пушкин, кто бы знал?»
Как благодаря великому поэту обычное тверское село стало самым красивым в России
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Участки «Золотого кольца» в Рязани перейдут в федеральную собственность
Под Воронежем завершится реставрация Фельдшерского дома
В Калининградской области отпразднуют день зимнего солнцестояния
Все материалы