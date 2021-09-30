Смартфонами Samsung стали открывать автомобили

Samsung активировала функцию цифрового ключа для запуска автомобилей для ряда смартфонов. Об этом сообщает издание SamMobile.

С конца сентября некоторые флагманские смартфоны Samsung научились открывать автомобили. По словам представителей корейской компании, на данный момент функция цифрового ключа станет работать лишь с новым электромобилем Genesis GV60.

Данная опция реализована через поддержку NFC и UWB. С помощью указанной функции автолюбители могут удаленно запускать двигатель и совершать прогрев машины, открывать двери и багажник, регулировать положение зеркал и сидений. Также цифровым ключом можно поделиться с родственниками и друзьями, установив им право пользоваться авто в течение ограниченного периода времени.

В настоящий момент функция доступна на территории Южной Кореи, в будущем она появится в других регионах. Опция работает на флагманских смартфонах Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Fold 3.

«Поскольку мы продолжаем развивать мобильные технологии, такие как UWB, нашим приоритетом является предоставление этих новых возможностей как можно большему количеству людей в сотрудничестве с нашими надежными партнерами по экосистеме», — отметил президент отдела мобильных коммуникаций Samsung Electronics ТМ Ро (TM Roh).

Летом опция удаленного доступа к автомобилям появилась на iPhone. С помощью технологии Car Key можно открывать выпущенные после 1 июля 2020 года автомобили BMW серии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M и Z4.