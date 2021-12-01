В аэропортах Москвы отменили и задержали около 70 рейсов

Около 70 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за снега и обледенения дорог. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

По информации на 10:24 по московскому времени, во Внуково задержаны восемь рейсов и отменены еще четыре вылета, в Шереметьево задержаны 12 рейсов, отменены 23, в Домодедово задержан еще 21 рейс. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

Ранее 30 ноября в столичных аэропортах были задержаны и отменены в общей сложности около 30 рейсов. Так, во Внуково были задержаны пять рейсов и отменены еще два вылета; в Домодедово задержаны шесть рейсов, отменен один; в Шереметьево задержаны пять рейсов, отменены еще десять.