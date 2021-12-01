Барды Хакассии проведут конкурс «Хысхы саӊнары»

Фото: Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева

В Республике Хакасия пройдет ХIХ республиканский конкурс хакасской авторской песни «Хысхы саӊнары» (Зимние колокольчики). Об этом сообщает портал 19rus.info.

Мероприятие запланировано на 4 декабря. Его цель — сохранение и развитие народных музыкальных традиций хакасского народа.

Конкурс будет проводиться по направлениям «Традиция» и «Современность», участниками выступят авторы-исполнители народных хакасских песен в возрасте от 14 лет. Их выступления будет оценивать профессиональное жюри.

Ранее сообщалось, что проект в области культуры «Тульский секрет» победил на всероссийском конкурсе «Дом культуры. Новый формат».