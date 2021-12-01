В Уфе открылся фестиваль мастеров башкирской шали

В Уфе открылся ХIV Республиканский фестиваль мастеров башкирской шали, итоги которого подведут 4 декабря на выставке-фестивале «Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры» в здании ВДНХ ЭКСПО. Об этом сообщается на сайте Минкульта Башкирии.

Отмечается, что проект реализован с целью развить данный промысел, признать его значимость, и популяризировать пуховязальное ремесло.

1 декабря в Галерее народного искусства «Урал» РЦНТ состоялся просмотр и отбор лучших работ в номинациях «Башкирская пуховая шаль», «Ажурная шаль» и «Тканая башкирская шаль».

Помимо этого, в рамках фестиваля мастера традиционно принимают участие в творческом конкурсе команд «Рекламный ролик башкирской шали», который в этом году проходит в онлайн-формате.

Ранее стало известно, что подготовку к 450-летнему юбилею столицы Башкирии, который будут отмечать в 2024 году, оценили в 215 миллиардов рублей. Отмечалось, что большая часть упомянутых средств (89,2 миллиарда рублей) будет выделена из федерального бюджета, еще 44,3 миллиарда рублей — из бюджета республики. Инвестиции частного бизнеса составят 66,7 миллиарда рублей, в то время как власти российского города выделят 15,1 миллиарда рублей.