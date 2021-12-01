Назван помогающий значительно снизить риск инсульта овощ

Врач-диетолог, эксперт по семейному питанию Сара Пфлуградт назвала овощи, употребление которых помогает значительно (на 24 процента) снизить риск инсульта у человека, сообщает «Медик форум».

Специалист отметила, что жертвами инсульта ежегодно становятся миллионы людей, однако наблюдается тенденция к снижению количества смертей от данного недуга. Не допустить этого можно благодаря мерам по улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы, а также соблюдая диету. Лучшими продуктами для этого являются батат и обычный картофель.

Также медик рассказала, что может помочь поддерживать здоровое кровяное давление, являющееся ведущим фактором риска инсульта. В этом окажутся незаменимыми продукты с высоким содержанием калия, такие как картофель, бананы, помидоры, чернослив, дыня или соевые бобы.

Ранее заведующая отделением нейрореабилитации, врач-невролог высшей категории Наталья Супонева рассказала, что у 80 процентов пациентов, которые тяжело перенесли коронавирусную инфекцию, развиваются неврологические нарушения. Она добавила, что распространенность подобных осложнений оказывается крайне высокой среди госпитализированных во время заболевания пациентов.